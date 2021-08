Zbigniew Ziobro o uległości polskiego rządu. "Być w Unii, ale nie za wszelką cenę"

Ziobro odniósł się również do stanowiska prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, która w czwartek "zamroziła" kierowanie spraw do Izby Dyscyplinarnej SN, a wcześniej wyraził gotowość do zawieszenia jej działalności w celi realizacji wyroku TSUE. - Patrzę na to ze smutkiem. Nie da się tego bronić i udawać, że takie zachowanie dodaje powagi Sądowi Najwyższemu. A wystarczyło, by pani pierwsza prezes stała na gruncie obowiązującego prawa - ocenił.