Tomasz Grodzki i "nagonka" mediów. Jest ruch Koalicji Obywatelskiej

Koalicja Obywatelska staje w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Jak poinformowali posłowie KO Paweł Olszewski i Piotr Borys, klub złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie "nagonki" w mediach.

- To co dzieje się w TVP, w "Wiadomościach" i TVP Info, ta niebywała nagonka, fala insynuacji, fala nienawiści może doprowadzić do wielkiej tragedii - dodał poseł KO, podkreślając, że osoby odpowiedzialne powinny być rozliczone, żeby "nie doszło do tragedii takiej jak w Gdańsku".