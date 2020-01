Adam Bodnar stwierdził, że Tomasz Grodzki jest traktowany przez prokuraturę podobnie jak Paweł Adamowicz. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich działania śledczych są "ponadnormatywne". Bodnar widzi też podobieństwa w podejściu TVP do obu polityków.

Adam Bodnar przekonywał na antenie TVN24, że "prokuratura to nie jest już organ w pełni niezależny". Rzecznik Praw Obywatelski stwierdził, że śledczy "w pewnych sytuacjach działają na zamówienie polityczne".

Adam Bodnar: Tomasz Grodzki traktowany przez prokuraturę podobnie jak Paweł Adamowicz

Bodnar był też pytany o protest sędziów, który ostatnio przybrał formę Marszu Tysiąca Tóg . Przeciwnicy podnoszą głosy, że togi nie powinny być używane do takiej aktywności, bo uwłacza to godności sędziego.

- Jeśli sędziowie nie mają możliwości protestować w inny sposób, to mogą używać do tego togi. Co prawda przepisy wskazują, że togi używa się na sali rozpraw, ale eksperci zwracają uwagę, że mamy sytuację nadzwyczajną - wyjaśniał RPO.