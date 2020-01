"Wiadomości" TVP poświęciły dwa materiały Marszałkowi Senatu. W pierwszym "Tomasz Grodzki unika pytań o korupcję", w drugim "Tomasz Grodzki grozi Polakom zabieraniem pieniędzy". Widzom TVP 1 przypomniano też o rocznicy śmierci Pawła Adamowicza.

"Tomasz Grodzki unika pytań o korupcję". "Wiadomości" TVP o incydencie sprzed Senatu

TVP zasugerowała, że "przypadkowy kontakt" może doprowadzić do cofnięcia jej dziennikarzom wstępu do Senatu. Reporter Miłosz Kłeczek chciał zapytać Tomasza Grodzkiego o to, czy przyjął pieniądze od jednego ze swoich pacjentów. Henryk Osiewalski stwierdził przed kamerą TVP, że w 1996 wręczył 200 zł leczącemu go Grodzkiemu. Pozostałe osoby, które oskarżają o przyjmowanie łapówek marszałka Senatu, pozostają anonimowe.