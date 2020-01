WOŚP 2020. Jurek Owsiak podsumował 28. finał Orkiestry

Jurek Owsiak wstępnie podsumował 28 finał WOŚP. W 2020 roku wolontariusze WOŚP zebrali rekordową kwotę. Szef Fundacji poinformował też o złożeniu pozwu przeciwko TVP.

Szef Fundacji WOŚP zdradził, że zadeklarowana kwota, którą przekazano do puszek oraz przeznaczono na aukcje ma przekroczyć 115 mln zł. Ostateczną kwotę poznamy 8 marca. Przed rokiem kwota zadeklarowana przekroczyła 92 mln zł, a kwota faktycznie zebrana - niemal 176 mln zł.

WOŚP 2020. Jurek Owsiak o "Plastusiach" TVP. "Podaliśmy sprawę do sądu"

W trakcie konferencji padło pytanie o TVP jej rolę w śmierci Pawła Adamowicza przed rokiem. Jurek Owsiak zaprzeczył, by oskarżał o to publicznego nadawcę i nie chciał udzielić odpowiedzi. Po chwili jednak dodał, że pozwał TVP za to, jak został na jej antenie przedstawiony przed rokiem.