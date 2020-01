"Sueddeutsche Zeitung" o starciu PiS-u z Tomaszem Grodzkim

"Najwyraźniej polski rząd nie zamierza pogodzić się z tym, że czasy ekspresowego uchwalania ustaw się skończyły" - ocenia "Sueddeutsche Zeitung".

"Sylwestrowy gość pokazał teczkę: Staszczyk dostanie 5000 złotych w gotówce do ręki, jeśli podpisze oświadczenie, że ówczesny lekarz, profesor chirurgii Tomasz Grodzki zoperował go w zamian za łapówkę. Staszczyk oburzony wyrzucił nieproszonego gościa" - relacjonuje dziennikarz "Sueddeutsche Zeitung".

"Tajemniczy gość nie jest jedynym, który próbował zebrać materiał rzekomo obciążający Grodzkiego. Tomasz Grodzki nie tylko należy do największej partii opozycyjnej, ale od 12 listopada jest też marszałkiem Senatu (…) i tym samym trzecią osobą w państwie. Grodzki odgrywa także centralną rolę w działaniach przeciwko niezwykle kontrowersyjnej ustawie, za pomocą której polski rząd pod wodzą prawicowopopulistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość chce uniemożliwić sędziom zarówno stosowanie prawa UE oraz wszelkie protesty przeciwko niezgodnym z prawem ustawom i manewrom" - pisze "Sueddeutsche Zeitung".

Będą kolejne bitwy z KE

Hassel dodaje, że mimo wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE i polskiego Sądu Najwyższego, dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej SN, Warszawa pozwala tym instytucjom dalej pracować. Dlatego we wtorek - przypomina - Komisja Europejska zwróciła się do TSUE o "środki tymczasowe zakazujące dalszej działalności Izby Dyscyplinarnej". "Nie będzie to ostatnia bitwa" - dodaje niemiecki dziennik, przypominając o przyjętej 20 grudnia przez Sejmu tzw. ustawie dyscyplinującej sędziów.