Tomasz Grodzki będzie oskarżał dziennikarzy. Jest ostra reakcja

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiada akty oskarżenia wobec dziennikarzy. Reaguje Centrum Monitoringu i Wolności Prasy. Deklaruje, że będzie wspierać pozwanych.

Reaguje dyrektor Centrum Monitoringu i Wolności Prasy, dr Jolanta Hajdasz. W rozmowie z Radiem Szczecin apeluje do Grodzkiego, by pokazał dowody na swoją niewinność zamiast atakować dziennikarzy. Przekonuje, że wystarczy ujawnić dokumenty finansowe fundacji, gdzie są księgowane wpłaty pacjentów pana Grodzkiego.

Jak ustaliła reporterka WP Magda Mieśnik, we wtorek prof. Tomasz Grodzki ma przedstawić dowody wskazujące, że wszystkie zarzuty wobec niego są bezpodstawne. Jego pełnomocnik to potwierdza. – Podamy pełną informację na temat tego, co się dzieje wokół mojego klienta oraz dowody na to, dlaczego wszystkie te informacje są kłamliwe – mówi Wirtualnej Polsce mec. Jacek Dubois.