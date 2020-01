"Gazeta Polska" i nowa akcja. Chcą wysłać koperty do Tomasza Grodzkiego

"Gazeta Polska" reaguje na doniesienia o Tomaszu Grodzkim i rzekomych łapówkach. Wydawcy przygotowali kopertę dla marszałka Senatu, którą można wyciąć, skleić i wysłać.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej" (PAP)

Do dzieła! Marszałek Grodzki bez koperty jest jak Wałęsa bez kuponów totolotka, Kwaśniewski bez flaszki albo Tusk bez Angeli Merkel, jednym słowem czuje się nieswojo bez czegoś, co dotąd towarzyszyło mu w życiu - tak swoją akcję reklamuje "Gazeta Polska".

W najnowszym numerze, który ukaże się w środę, pojawi się specjalna koperta dla Tomasza Grodzkiego. Autorzy tego pomysłu zachęcają, by ją wyciąć, skleić i wysłać na adres, gdzie znajduje się siedziba Senatu.

"Niech koperty od nikogo z nas nie zabraknie, by marszałek mógł pochwalić się masowym poparciem w swoim kolejnym orędziu!" - zachęca ironicznie redakcja "GP".

Zobacz też: Abp Marek Jędraszewski ostrzegał przed ekologizmem. Co na to Szymon Hołownia?

"Gazeta Polska" nawiązuje do niedawnych doniesień ws. marszałka Senatu. - Wszedłem do gabinetu, dałem panu Grodzkiemu pieniądze, on je schował do szuflady, to było wszystko – mówi Radiu Szczecin pan Romuald, który miał mieć zabieg na oddziale torakochirurgii kierowanym przez ówczesnego ordynatora Tomasza Grodzkiego.

Jak ustaliła reporterka WP Magda Mieśnik, we wtorek prof. Tomasz Grodzki ma przedstawić dowody wskazujące, że wszystkie zarzuty wobec niego są bezpodstawne. Jego pełnomocnik to potwierdza. – Podamy pełną informację na temat tego, co się dzieje wokół mojego klienta oraz dowody na to, dlaczego wszystkie te informacje są kłamliwe – mówi Wirtualnej Polsce mec. Jacek Dubois.

"Gazeta Polska" i pomysły na dodatki To nie pierwsza taka akcja "Gazety Polskiej". Szerokim echem odbiły się naklejki z napisem "Strefa wolna od LGBT", które były dołączone do tygodnika. Kampania Przeciw Homofobii oraz wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej zgłosili zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Krytycznie do pomysłu "GP" odniosła się również ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

W listopadzie 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy zakaz rozpowszechniania naklejki przez "Gazetę Polską". Rozpatrywano pozew przeciwko "GP" o naruszenie dóbr osobistych Bartosza Staszewskiego, członka zarządu Stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie.