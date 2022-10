To nagranie rozdziera serce. "Widziałem dziś piekło od środka"

Babcia Ałła, matka Natasza, córka Wasilisa i chłopiec Iwan

Do sieci trafił poruszający film. "Widziałem dziś piekło od środka" - napisał mer Dniepru Borys Fiłatow, który na Telegramie opisał historię rodziny zamordowanej przez putinowski reżim. "Kiedy wybuchła wojna, matka wraz z dziećmi postanowiła przyjechać do domu babci. Dziś do tego domu wleciała rosyjska rakieta. Lej po uderzeniu ma od 8 do 10 metrów. Ludzie dosłownie zniknęli. Babcia Ałła, matka Natasza, córka Wasilisa i chłopiec Iwan i pies Jack. Szczątki znaleziono na dachu sąsiadów, na sąsiedniej ulicy. A kiedy przybyli ratownicy, na ruinach siedział stary pies Krym" - opisał Fitałow.