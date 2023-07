Nagranie podbija sieć. Co z prezydentem Polski?

Drzwi NATO otwarte dla Szwecji. "To mit, że zastąpi polską marynarkę na Bałtyku"

Co ustalono w Wilnie? - Sojusznicy uzgodnili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg po popołudniowej części rozmów podczas szczytu NATO. - Szwecja czyni cały Sojusz silniejszym, a region Bałtyku - bezpieczniejszym - dodał.