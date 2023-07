Drzwi NATO otwarte dla Szwecji. "To mit, że zastąpi polską marynarkę na Bałtyku"

- Co ważne, Szwecja jest w posiadaniu wysp na Morzu Bałtyckim. To może być klucz do panowania na Bałtyku przez NATO. To będą bazy rozpoznawcze i operacyjne Sojuszu. Dodatkowo Szwedzi wnoszą bardzo duże morskie i lotnicze doświadczenie. Także zaawansowane technologie. I co najważniejsze - północna flanka NATO staje się arktyczną flanką Sojuszu. Obecność NATO w Arktyce nabiera zupełnie innego znaczenia – mówi WP prof. Daniel Boćkowski.