Już się zaczyna. Groźny front wchodzi do Polski

Przed frontem upalnie. Po nawałnicach zmiana

We wschodniej części kraju w środę będzie jeszcze upalnie. - Do 32 st. C na Mazowszu. Na zachodzie już po przejściu frontu bez upałów, ale też ciepło, bo do 28 st C. - powiedziała synoptyk IMGW. Najchłodniej będzie nad morzem: 22-23 st. C.