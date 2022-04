To może być kolejny cel Rosji. "Traktowałbym to ostrzeżenie poważnie"

Jak podkreśla, porażek po stronie Federacji Rosyjskiej było mnóstwo. - Zanim więc wykonają jakikolwiek ruch, musi być przeprowadzona analiza, czy są szanse, ile osób jest na miejscu. Przewaga osób atakujących do broniących powinna być przynajmniej kilka razy wyższa, by osiągnąć sukces. Do tego potrzebne jest zaopatrzenie. To nie byłaby kilkugodzinna potyczka, może to trwać naprawdę długo - zaznacza.