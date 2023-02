To miasto jest symbolem. Generał pytany o jego wyzwolenie

Są szanse na odbicie Mariupola z rąk Rosjan - tak stwierdził w programie "Newsroom WP" gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Jego zdaniem to kwestia czasu. - To miasto jest symbolem dla Ukrainy. Mariupol jest w szybkim tempie odbudowywany przez Rosjan. Chcą zmienić nastroje, by ludzie byli negatywnie nastawieni do władz ukraińskich. Na dzień dzisiejszy najważniejsze będzie przyjęcie ataku rosyjskiego na kierunkach podyktowanych przez Rosję. Ona wciąż szantażuje i nie pozwala Ukrainie skupić się tylko na kierunku wschodnim. Równolegle Ukraińcy muszą utrzymywać siły w części centralnej i zachodniej. Z jednej strony analitycy mówią, że nie ma groźby ataku ze strony Białorusi, ale widać samoloty i przegrupowywanie się żołnierzy. Strona rosyjska jest większa ilościowo, ale słabsza jakościowo. Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że jakościowo Ukraińcy dominują. Musieliby kilkunastokrotnie przewyższać Ukrainę liczbowo, ale na to ich nie stać. Daleko do wykończenia całego arsenału rosyjskiego, ale to go osłabiło. Odtworzyć wojska liczbowo się da, ale nie da się szybko wyszkolić tysięcy oficerów - komentował gen. prof. prof. Bogusław Pacek.