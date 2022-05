To magiczna data dla Putina. "Może mówić, że NATO jest drugim Hitlerem"

Jak zaznacza, do tej pory prezydentowi Rosji nie wyszło zrealizowanie pomysłu Noworosji. - Miałoby to obejmować cały obwód ługański i doniecki, plus korytarz morski przez Mariupol na Krym. To by był program minimum. W marzeniach jest Odessa i korytarz do Naddniestrza, praktycznie - odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. To pobożne życzenia. Rzeczywistość jest taka, że Putin nie potrafi poradzić sobie z opanowaniem Donbasu - ocenia.