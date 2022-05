Bezprecedensowe straty wśród rosyjskiego dowództwa. "Ukraińcy na nich polują"

Gen. Skrzypczak: Ukraińcy na nich polują

Gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z Wirtualną Polską ocenia, że to "nieprawdopodobne, że w działaniach wojennych ginie tylu dowódców". W jego ocenie wynika to przede wszystkim z ich brawury. - Pojawiają się na pierwszej linii frontu, co jest lekkomyślne. To nie te czasy, kiedy stosuje się osobiste dowodzenie wojskami. Są od tego systemy dowodzenia, którymi posługują się dowódcy, by robić to skutecznie - mówi.