Gierasimow pojawił się na froncie. "Nie w nagrodę, Putin go ukarał"

- To charakterystyczne zagranie, jeśli chodzi o rosyjską kulturę i historię. W przeszłości również wysyłano generałów na określone kierunki. Brylował pod tym względem Józef Stalin, który zsyłał na front swoich generałów, jak mu coś nie wychodziło, albo coś się nie podobało. Z perspektywy rosyjskiego dyktatora to "normalna zagrywka". "Narozrabiałeś? To idź się teraz sprawdź na froncie". Zachód, patrząc na decyzje Putina, może przy tym zachodzić w głowę. Jak to możliwe, że szef sztabu generalnego jest wysyłany do dowodzenia operacją w Donbasie? Ano możliwe. To detal dla rozumiejących historię i specyfikę Rosji. I choć Gierasimow był odpowiedzialny za gruntowną reformę rosyjskiej armii i wprowadził słynną wojenną doktrynę, okazuje się, że to nie wystarcza. W papierach może to i dobrze wygląda, ale w praktyce – czyli na wojnie w Ukrainie –rezultatu nie ma – mówi WP gen. Bolesław Balcerowicz.