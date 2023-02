To ich sposób na PiS. Chcą powtórzyć sukces sprzed czterech lat

- "Jesteśmy w stanie zaproponować kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych (...) i w imieniu naszej piątki mogę powiedzieć, że my do wakacji będziemy gotowi" - zapewnił senator Zygmunt Frankiewicz. Dodał, że w zasięgu opozycji w wyborach jest zdobycie 65 mandatów. W Senacie zasiada 100 senatorów.