Pierwsze zdjęcia z lotniska Maczuliszcze. "Nie widzę żadnych dramatycznych uszkodzeń"

To właśnie 26 lutego na wojskowym lotnisku doszło do eksplozji i zniszczenia rosyjskiego samolotu wczesnego ostrzegania A-50. Media donosiły o dwóch eksplozjach. Organizacja BYPOL informowała, że na tym lotnisku stacjonowały rosyjskie maszyny. Do akcji przyznali się białoruscy partyzanci. "To najbardziej udana dywersja od początku 2022 roku" - napisał na Twitterze białoruski polityk Franak Viačorka.