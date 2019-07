Tłumaczka Donalda Tuska zwolniona z tajemnicy. "Przypadek? Nie sądzę"

- Uważam, że w jawny sposób łamie to standardy demokratycznego państwa prawa i narusza standardy zawodu, którego fundamentem jest poufność tłumaczonych rozmów - napisała Magdalena Fitas-Dukaczewska, tłumaczka Donalda Tuska. Tak skomentowała zwolnienie jej z tajemnicy zawodowej.

"Pomimo prawomocnego postanowienia sądu okręgowego w Warszawie, który w marcu odmówił zwolnienia mnie z tajemnicy tłumaczonych przeze mnie spotkań, Prokuratura Krajowa w dniu 12 lipca wydała ponownie postanowienie o zwolnieniu mnie z tajemnicy. Uważam, że w jawny sposób łamie to standardy demokratycznego państwa prawa i narusza standardy zawodu, którego fundamentem jest poufność tłumaczonych rozmów. Przede wszystkim odbiera to zwykłym obywatelom zaufanie do tłumacza, z którego muszą skorzystać, w rożnych, często trudnych dla nich sytuacjach życiowych" - napisała Fitas-Dukaczewska.

Oskarżenie przez Macierewicza

Fitas-Dukaczewska była tłumaczką nie tylko Donalda Tuska, ale i m. in. Aleksandra Kwaśniewskiego czy Bronisława Komorowskiego. Miała dostęp do najwyższych stopniem tajemnic NATO i Unii Europejskiej. W rozmowie z "Dużym Formatem" podkreśliła, że swoją przepustkę do Pałacu Prezydenckiego zwróciła dzień przed zaprzysiężeniem Andrzeja Dudy. "Nie chciałam mieć nic wspólnego z obecną władzą (...) Nawet gdybym nie miała żadnego klienta do tłumaczenia, to wolałabym dawać korepetycje, niż pracować na rzecz "dobrej zmiany" - stwierdziła.