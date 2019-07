Prokuratura nie odpuszcza. Kolejne postanowienie ws. tłumaczki Tuska

Prokuratura krajowa wydała kolejne postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy Magdaleny Fitas-Dukaczewskiej - donosi Radio ZET. Tłumaczka już raz odmówiła składania zeznań ws. rozmowy Donalda Tuska z Władimirem Putinem, a sąd przyznał jej rację.

Prokuratura chce przesłuchać Fitas-Dukaczewską. Zwalnia ją z tajemnicy

Fitas-Dukaczewska była tłumaczką nie tylko Donalda Tuska, ale i m. in. Aleksandra Kwaśniewskiego czy Bronisława Komorowskiego. Miała dostęp do najwyższych stopniem tajemnic NATO i Unii Europejskiej. W rozmowie z "Dużym Formatem" podkreśliła, że swoją przepustkę do Pałacu Prezydenckiego zwróciła dzień przed zaprzysiężeniem Andrzeja Dudy. "Nie chciałam mieć nic wspólnego z obecną władzą (...) Nawet gdybym nie miała żadnego klienta do tłumaczenia, to wolałabym dawać korepetycje, niż pracować na rzecz "dobrej zmiany" - stwierdziła.