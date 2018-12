Tłumaczka Tuska ma ujawnić tajemnice smoleńskiej rozmowy z Putinem. "Najściślejsza tajemnica"

Prokuratura wezwała na przesłuchanie Magdę Fitas-Dukaczewską, która tłumaczyła rozmowę ówczesnego premiera Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Doszło do niej kilka godzin po katastrofie smoleńskiej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych broni polskiej tłumaczki.

Tłumaczka ma się stawić w prokuraturze 3 stycznia, by zeznawać w śledztwie dotyczącym "zdrady dyplomatycznej" Donalda Tuska - ustaliła "Gazeta Wyborcza". Postępowanie wszczęto z zawiadomienia byłego szefa MON Antoniego Macierewicza . Polityk PiS zarzuca Tuskowi "działanie na szkodę państwa i narażenie na szwank interesu obywateli, w tym rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej".

Chodzi m.in. o rozmowę Tuska z Władimirem Putinem , do której doszło w Smoleńsku kilka godzin po katastrofie samolotu. Macierewicz twierdzi, że politycy zawarli nielegalną umowę dotyczącą śledztwa w sprawie śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i towarzyszącej mu delegacji.

- Z jednej strony jest sprawa informacji niejawnych i ewentualnego zwolnienia mnie z tajemnicy. Wygląda na to, że może to zrobić tylko premier. Jeśli bez jego zgody ujawniłabym cokolwiek, to narażam się na odpowiedzialność karną z powodu naruszenia ustawy o informacjach niejawnych – mówi Fitas-Dukaczewska.