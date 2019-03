Tłumaczka Tuska ze Smoleńska nie musi zeznawać ws. zdrady dyplomatycznej

Magdalena Fitas-Dukaczewska, która pracowała jako tłumaczka Donalda Tuska po katastrofie smoleńskiej, nie będzie musiała zeznawać w śledztwie dotyczącym zdrady dyplomatycznej. Decyzja sądu w tej sprawie jest prawomocna.

Prokuratura twierdzi, że sprawa wciąż nie jest zamknięta. - Nie wykluczam, że po raz kolejny zdecydujemy się na wydanie decyzji uchylającej tajemnicę zawodową - powiedział w rozmowie z onet.pl prok. Bartosz Biernat. Prokurator zaznaczył, że sąd nie zabronił prokuraturze zwolnienia tłumaczki z tajemnicy, a tylko uchylił to konkretne zwolnienie ze względu na jego uzasadnienie.

Jak napisał w zawiadomieniu Macierewicz, ówczesny premier Polski "zaniechał poczynienia w umowie uzgodnień ze stroną rosyjską co do zagwarantowania udziału przedstawicieli RP we wszystkich czynnościach badawczych prowadzonych na miejscu badania, w konsekwencji czego prowadzenie tych czynności strona rosyjska rozpoczęła bez udziału przedstawicieli RP, a następnie prowadziła je, ograniczając bądź uniemożliwiając udział w nich przedstawicieli RP”.