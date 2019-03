Merkel postawiła się Trumpowi. Nie chciała prowokować Putina

Kanclerz Niemiec Angela Merkel odrzuciła naciski USA ws. zorganizowania manewrów w rejonie Krymu. Te działania miałyby sprowokować reakcję prezydenta Rosji Władimira Putina. Do informacji dotarła agencja Bloomberga.

Informację podały trzy osoby, będące świadkami rozmów Angeli Merkel z wiceprezydentem USA Mikem Pencem. USA wezwały Niemcy do działań na Morzu Czarnym 16 lutego podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Pence oczekiwał, że Merkel wyśle niemieckie okręty do Cieśniny Kerczeńskiej, aby zademonstrować Rosji, że zachodnie mocarstwa nie zrezygnują z dostępu do Morza Czarnego i Azowskiego.