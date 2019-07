Błażej Spychalski: Wszyscy odpowiadają za falę agresji

- Każdy przejaw brutalizmu w życiu publicznym powinien być przez organy państwa od razu wychwytywany i takie osoby powinny być skazywane - powiedział Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta. Jego zdaniem, "wszyscy po trochę odpowiadają za falę agresji".

Błażej Spychalski był w środę rano gościem programu "Graffiti" polsat News. Pytany był o komentarz do zamieszek w Białymstoku na sobotnim Marszu Równości.

- Gdańsk nie był w stanie przez 30 lat wybudować porządnego muzeum, które pokazywałoby, że II wojna światowa , która ogarnęła cały świat, rozpoczęła się właśnie tam, na Westerplatte. Jeżeli nie było w stanie tego zrobić, to zgodnie z zasadą pomocniczości państwo polskie bierze na siebie odpowiedzialność - powiedział Błażej Spychalski.

- Do pana prezydenta spływa w tym zakresie wiele apeli i listów. Apel pani Dulkiewicz jest jednym z wielu i każdy będzie brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie podpisania ustawy - stwierdził.

Chodzi o prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która zaapelowała do Andrzeja Dudy, aby zawetował przegłosowaną w Sejmie specustawę w sprawie budowy Muzeum Westerplatte.

- Apeluję o to, aby samorządowcy w Gdańsku zrobili rachunek sumienia, czy przez 30 lat byli w stanie zbudować tam poważne porządne muzeum, które pokazywałoby historię nas wszystkich. To nie była historia Gdańska. To była historia Polski - podkreślił rzecznik Andrzeja Dudy.