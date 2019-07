Westerplatte. Dulkiewicz apeluje do Dudy: proszę rozważyć nasze argumenty

- Jeszcze nie wysłałam listu do Dudy. Czekam na koniec procesu legislacyjnego - stwierdziła na antenie TVN24 Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent Gdańska komentowała poniedziałkowe doniesienia RMF - według stacji prezydent zamierza podpisać specustawę dot. Westerplatte

Według doniesień radia Andrzej Duda wyraził chęć szybkiej budowy nowego muzeum, które ma upamiętnić bohaterów września 1939 roku. "Miasto do tej pory nie potrafiło sprawnie zagospodarować tego terenu" - mówili nieoficjalnie urzędnicy z Kancelarii Prezydenta. Kilka dni temu włodarze Gdańska apelowali do prezydenta o zawetowanie specustawy.

- W liście do prezydenta Dudy będę apelowała o ponowne rozważenie naszych argumentów - komentowała Dulkiewicz. Prezydent Gdańska dodała, że "opinia publiczna, w tym zwłaszcza podatnicy powinni wiedzieć jaki ma być kształt i wymowa tego muzeum". - Nie wiemy, co ma być zbudowane, ale wiemy że te tereny mamy odebrać od Gdańska - stwierdziła Dulkiewicz.

"Dziękuję Kaczyńskiemu za te słowa"

- Mnie ucieszyły słowa lidera PiS, że trzeba poszukać porozumienia, zgody (...) cieszy mnie, że najważniejsza osoba mówi te rzeczy – to znaczy że Jarosław Kaczyński poddał się refleksji co do naszego języka debaty publicznej - stwierdziła Dulkiewicz. Słów Bonkowskiego nie chciała komentować.