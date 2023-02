Tego obawiali się Amerykanie? Gen. Skrzypczak wątpi w groźby Putina

Czy Amerykanie mogli wzbraniać się przez przekazaniem Ukrainie F16 z obawy na rosyjską broń jądrową? Rosyjskie groźby użycia takiej broni wciąż się pojawiają, a Amerykanie wzbraniają się jeszcze z decyzją o przekazaniu Ukrainie myśliwców. - W narracji rosyjskiej cały czas jest ta broń jądrowa. Mieliśmy czas, by przyzwyczaić się do tej narracji Kremla i przede wszystkim uodpornić się na nią. Nie ma możliwości, by Putin użył tej broni, bo wspierające go Pekin i Delhi mu na to nie pozwolą. Wysiłkiem wszystkich krajów europejskich i USA powinno być przekazanie Ukrainie broni do prowadzenia operacji pełnoskalowej. Wcale nie dajemy Ukrainie nowoczesnych systemów walki, tylko wyciągamy coś z lamusa. Trzeba zmienić filozofię i dać broń nie do obrony, ale do natarcia, jednak tylko wtedy, gdy będą to nowoczesne technologie militarne. W propagandzie Kremla jest narracja, która ma straszyć potencjałem jądrowym. Nie jestem przekonany co do tego, że Rosjanie wypływają z ładunkami jądrowymi na akwenie morskim. Te systemy również dla nich stanowią zagrożenie, o czym przekonaliśmy się przy okazji katastrofy rosyjskiego okrętu podwodnego "Kursk"