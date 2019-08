Tatry. TOPR oskarżany o nieudzielenie pomocy grotołazom. Będzie śledztwo

Prokuratura będzie wyjaśniać kulisy akcji ratunkowej w Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach. Wpłynęło doniesienie w sprawie nieudzielenia profesjonalnej pomocy grotołazom i błędów popełnionych podczas akcji ratunkowej.

Tatry. Śledztwo wyjaśni kulisy akcji ratunkowej TOPR

Jaskinia Wielka Śnieżna. Konflikt ratowników jaskiniowych

Drugi wątek sprawy dotyczy konfliktu wokół udziału w akcji Grupy Ratownictwa Jaskiniowego i wielu speleologów, którzy natychmiast po wypadku zgłosili się do pomocy. Nalegali oni, aby do prac w jaskini Wielskiej Śnieżnej zaangażować jak najwięcej specjalistów. Tak jak to miało miejsce pod czas głośnych akcji ratunkowych w Tajlandii czy w Niemczech. W zakończonej sukcesem akcji ratunkowej w jaskini Riesending w Bawarii brało udział aż 700 ratowników z kilku europejskich krajów.

TOPR komentuje. Prosimy o zaufanie

Naczelnik TOPR Jan Krzysztof już wcześniej odnosił się do pojawiających się zarzutów. Tłumaczył, że nie było potrzeby pomocy. - Nie chodzi o to, aby rzucić dużą grupę ludzi, która będzie wzajemnie sobie przeszkadzać i stanowić zagrożenie - powiedział dziennikarzom. Wyjaśnił, że nie miał przekonania, iż udział innych ratowników wniósłby coś istotnego do akcji. Tymczasem TOPR dopuszczając innych ludzi do akcji, ponosiłby za nich odpowiedzialność.