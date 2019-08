Tatry. Potężna burza w okolicach Giewontu. Nie żyją 4 osoby, kilkanaście jest rannych

W Tatrach przeszła gwałtowna burza. Nie żyją co najmniej 4 osoby, kilkanaście jest rannych. W okolicach Giewontu piorun uderzył w grupę turystów trzymających się łańcuchów. Mimo reanimacji nie przeżył 12-letni chłopiec. Szpitale są przepełnione.

Okoliczne szpitale mają ręce pełne roboty. Ten w Zakopanem jest przepełniony. Ranni są przewożeni do Nowego Targu, dla osób z mniejszymi obrażeniami zostanie rozłożony namiot polowy - podał portaltatrzanski.pl. Do szpitala w Krakowie trafiły śmigłowcami LPR 3 osoby.

W samym rejonie Giewontu znajdowała się grupa ok. 20 turystów. Trzymali się łańcuchów, w które uderzył piorun - podał portal 24tp.pl. W wielu miejscach Tatr nadal trwa akcja ratunkowa. Ze wstępnych informacji wynika, że 5 osób przebywających w okolicach szczytu Giewontu zostało poszkodowanych.

Spośród nich najpoważniejsze obrażenia poniósł 12-latek. Próbowano go reanimować, bezskutecznie - podało RMF FM.

Tatry. Pioruny strzelały m.in. na Giewoncie i na Kopie Kondrackiej

Synoptycy IMGW przestrzegają, że w górach nadal jest niespokojnie. Do wieczora możemy się tam spodziewać burz i opadów.

Trwa organizacja sztabu kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Zakopanem . Zaplanowano go na godz. 17:30. Na miejsce jedzie wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Burza w Tatrach. Nikt się jej nie spodziewał

- Śmigłowiec lata w tę i z powrotem z rannymi - powiedział w rozmowie z TVN24 turysta Grzegorz Pyzel, który był pod Giewontem i schował się w bezpiecznym miejscu, gdy nadeszła największa nawałnica. Zapewnił, że przed wyjściem w góry sprawdzał komunikaty pogodowe. Nic nie wskazywało na to , że rozpęta się burza.

Początkowo podawano, że warunki pogodowe są zbyt trudne, by na miejsce wysłać śmigłowiec ratowniczy. Mimo to zdecydowano się na poderwanie "Sokoła". Przy akcjach pomaga również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i GOPR. Na miejsce lecą śmigłowce LPR z kilku okolicznych miast. Ranni są transportowani drogą lotniczą do Zakopanego.