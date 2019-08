Tatry. Fatalne skutki burzy. Naczelnik TOPR: to jest absolutnie poza naszymi doświadczeniami

- Mamy informację o kilku osobach, które nie dały znać rodzinie, gdzie są - powiedział naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Dzień po tragedii w Tatrach, w tym m.in. na Giewoncie, ratownicy nie kończą działań. Będą szukać ludzi, którzy mogli zaginąć w górach.

Naczelnik TOPR stwierdził, że ogromną rolę w docieraniu do poszkodowanych podczas burzy w Tatrach odegrał "Sokół". - Bez naszego śmigłowca nic byśmy nie zrobili - zaznaczył. Podkreślił też znaczenie 4 jednostek lotniczych LPR, którymi transportowano rannych.

- Trwa identyfikacja, czy są jakieś osoby zaginione. Wiemy, że rodzinom brakuje kontaktu z niektórymi osobami, ale czy one poszły w góry, czy nie, nie mamy informacji - dodał Krzysztof.

Przyznał, że TOPR "ma informację o kilku osobach, które nie dały znać rodzinie, gdzie są". Zaznaczył przy tym, że powody tego mogą być różne, np. to, że w niektórych schroniskach nie ma zasięgu.

Jan Krzysztof powiedział również, że skala czwartkowej akcji w Tatrach była wyjątkowa. - To jest absolutnie poza naszymi doświadczeniami – przyznał.

Nie zgodził się również z zarzutami dotyczącymi braku alertów pogodowych przed czwartkową burzą. - Co najmniej pół godziny przed tym uderzeniem były słyszane wyładowania w dużej odległości, mamy wrażenie, że mimo to nadal były podejmowane wejścia. Zachęcam ludzi, by korzystali z aplikacji pogodowych - stwierdził.