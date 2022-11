Tarcza Antyinflacyjna 2023 zawieszona? Polacy zapłacą więcej

Tarcza Antyinflacyjna to wprowadzona na początku 2022 roku obniżka podatku VAT oraz dodatki pieniężne, które mają wspomóc osoby w najgorszej sytuacji finansowej. To jeden z pomysłów rządu na walkę z rosnącymi cenami, spowodowanymi przez najwyższą od lat inflację. Choć projekt początkowo miał trwać do lipca br., rząd zapowiedział przedłużenie tarczy do końca 2022.