Ostry komentarz Ziobry. "Berlin dołącza do Putina"

Jak dodał, wprowadzone przez rząd tarcze antyinflacyjne na początku roku, składają się z wielu elementów. - I to, co teraz analizujemy, to jest zastąpienie jednych elementów innymi. Po pierwsze ewentualny powrót do podstawowych stawek VAT i akcyzy na energię czy na gaz, czy na energię cieplną systemową zostanie zamortyzowany poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów cenowych, które zagwarantują ceny na poziomie takim, do jakich się zobowiązujemy - zamrożenie cen dla gospodarstwach domowych (...) na poziomie tegorocznym - tłumaczył Morawiecki.