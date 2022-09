Tanie mieszkania dla biednych, a nie dla polityków. Ziobro zaprezentuje nowy projekt

Radykalnie zostanie ograniczona też możliwość szybkiej sprzedaży wybudowanych lokali. W nowej ustawie zostanie wskazane, że społeczne inicjatywy mieszkaniowe nie mogą prowadzić działalności zbliżonej do deweloperskiej i muszą funkcjonować non profit. Regułą będzie więc najem długoterminowy z możliwością dojścia do prawa własności przez wieloletniego najemcę.