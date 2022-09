Liderzy opozycji stracili złudzenia. Zapadła decyzja o współpracy z Gowinem

Od Gowina odcina się również Tomasz Siemoniak, wiceszef PO. - Po tym spotkaniu [zorganizowanym przez Komorowskiego i Kwaśniewskiego] stało się jasne: z tej mąki chleba już nie będzie. Na sali było wielkie rozczarowanie Jarosławem Gowinem. Dla ludzi jego obecność to był o jeden most za daleko. Stąd wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego i Donalda Tuska. Moim zdaniem dla PSL i Polski 2050 to również nie jest to - przekonuje nas Siemoniak.