"Tak wyglądają oszustwa PiS". Szybka odpowiedź Platformy Obywatelskiej

- Te wielkie, puste obietnice okazały się fikcją. Polacy się zadłużają - a zadłużają się wtedy, kiedy muszą iść do lekarza. Polscy seniorzy są zadłużeni na sześć miliardów złotych. To, co prezentują każdego dnia, te wyliczanki, to żadne obietnice. To raport zamknięcia ich niegospodarności - słyszymy w wideo.