Groźny incydent z policyjnym Black Hawkiem. "Pilot przeszarżował"

- Przede wszystkim przeloty statków powietrznych, w tym śmigłowców na pokazach nie mogą być wykonywane niżej niż 150 metrów nad terenem, a tym bardziej nad mieszkańcami. W tym przypadku mieliśmy lot poniżej tego minimum. Do tego pilot, który wlatuje w linię energetyczną, najwyraźniej się nie przygotował. Nas pilotów cywilnych uczono wykonywać loty na małej wysokości. To były specjalne zadania, które ćwiczyliśmy. I pierwsze na co zwracaliśmy uwagę, to linie energetyczne. Wystarczy, że podczas lotu pojawił się słup takiej linii i nie leciało się w tamtym kierunku - zauważa poseł Koalicji Obywatelskiej.