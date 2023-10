Tak rozłożą się mandaty w Sejmie. Wyniki exit poll

Wybory parlamentarne 2023. Jak przeliczane są głosy w Polsce?

W Polsce przy przeliczaniu głosów na mandaty stosuje się metodę d’Hondta. To oznacza, że liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych dzieli się kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze, kolejne liczby, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób wyników da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między te listy w okręgu.