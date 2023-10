Pierwszy rekord wyborczy. "Spodziewamy się dodatkowej liczby wyborców"

Przed czterema laty w madryckim okręgu konsularnym w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP głosowało w sumie 6304 wyborców – z czego 5189 zapisanych było do spisów wyborców, a 1115 przedstawiło zaświadczenia o prawie do głosowania. Mieli oni wtedy do wyboru siedem komisji.