Oni już zagłosowali w polskich wyborach

W konsulacie RP w Kurytybie, który pełnił funkcję lokalu wyborczego, Polacy mogli oddać swoje głosy od godziny 7 do 21 czasu lokalnego, co w polskim czasie przekłada się na godziny od 12 do 2 w nocy. W tych samych godzinach możliwość głosowania mieli również Polacy przebywający w stolicy Brazylii, Brasilii, gdzie głosowanie odbywało się w ambasadzie RP.