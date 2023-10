10 - 20 centymetrów śniegu. Atak zimy szybciej niż myślicie

Wiatr będzie umiarkowany, z kierunków zachodnich, a jego porywy mogą osiągać prędkość do 60 km/h. Nad morzem wiatr będzie okresami dość silny, z porywami do 80 km/h. Na obszarach podgórskich wiatr w porywach do 60 km/h, a w górach początkowo do 90 km/h.