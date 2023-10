Wybory 2023. PKW podała nowe dane o frekwencji

Nieco inaczej wygląda karta do głosowania w wyborach do Senatu. Różnicą jest tło - nazwiska kandydatów są na żółtym (a nie szarym jak na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu). Jednak karty do głosowania na kandydatów do Sejmu i Senatu to nie wszystko, co otrzymają wyborcy. Dodatkowo, będą oni mieli do dyspozycji jedną kartę referendalną. Co istotne, wyborca ma prawo odmówić przyjęcia zarówno karty referendalnej, jak i karty z listami kandydatów do Sejmu lub Senatu.