Ważny raport z Waszyngtonu. Chodzi o Polskę

Obszernie opisano zdarzenie we wsi Wiejki województwie podlaskim. W listopadzie 2021 r. grupa żołnierzy miała wyciągnąć siłą z auta, skuć i zwyzywać trzech fotoreporterów - Macieja Nabrdalika, Macieja Moskwę i Martin Diviska. Dziennikarze przebywali w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, by relacjonować kryzys migracyjny. Jednak – jak zwracają uwagę Amerykanie - do zatrzymania doszło poza obszarem obowiązującego wówczas stanu wyjątkowego. Mimo to w lutym 2022 r. roku prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie zachowania żołnierzy. Jednak później jej decyzję uchylił sąd.