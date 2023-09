Tajemnicze odkrycie w wieży kościoła. Zawartość skrzyni zaskoczyła badaczy

Wnętrze tajemniczej kuli pełne skarbów z przeszłości. Dokładnie dwa lata trwają już badania i prace remontowo-konserwatorskie przy wieży kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie. Niespodziewanie w iglicy wieży kościoła natknięto się na złotą kulę, która okazała się skrywać bogactwo z innych wieków. Wnętrze kuli ukrywało metalową szkatułę. Na jej wieku i spodzie wyryto daty 1726, 1786 i 1884, co może wskazywać, ze była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dołączona do niej była jeszcze mniejsza szkatułka, co tylko bardziej wzmocniło tajemnicę skarbu. W mniejszej szkatule odnaleziono monety pochodzące z XVIII i XIX wieku, stanowiące cenny zapis historii i kultury tamtego okresu. Większa szkatuła była jednak prawdziwym klejnotem. Zawierała dokumenty datowane na XVIII i XIX wiek, z najstarszym pochodzącym z roku 1726. Wewnątrz szkatuły odnaleziono także relikwie. Wszystkie znaleziska można obejrzeć na zdjęciach udostępnionym, dzięki Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Co ciekawe, kula i większa szkatuła zostały przestrzelone, a towarzyszący im pocisk uszkodził część dokumentów. Zdaniem badaczy, to najprawdopodobniej świadectwo po II wojnie światowej.