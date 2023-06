Szydło odpowiada Tuskowi. Zadała mu jedno pytanie

Głos w sprawie zabrał we wtorek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Nikt do Polski nie miał zamiaru przysyłać na siłę nawet jednego migranta czy uchodźcy. To Polska otrzymała zapisy w tych europejskich projektach, umożliwiające, choćby w związku z presją migracyjną z Ukrainy, zwalniające Polskę z jakichkolwiek obowiązków związanych z mechanizmem relokacji. Oni robią referendum na temat, który został rozwiązany, też z udziałem zresztą ich urzędników, bo to się działo też w ostatnich latach - stwierdził lider PO w trakcie klubu KO we Wrocławiu.