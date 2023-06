Jasna deklaracja KO ws. referendum migracyjnego. Powiedział, co zrobią w Sejmie

- Niech robią referendum w sprawie imigrantów. To jest próba szukania tematu zastępczego, by odciągnąć uwagę ludzi od rzeczywistych problemów jak np. drożyzna. To nie jest 2015 r., żeby straszyć Polaków uchodźcami i islamizacją. Oni już żyją wśród nas. To nie zadziała. Ale PiS umie tylko straszyć i szczuć ludzi - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Sławomir Neumann z KO. Polityk wspomniał, że w Polsce przebywa obecnie kilka milionów uchodźców z Ukrainy, a do tego, jak wskazywał, w samym 2022 r. "rząd PiS sprowadził ponad 130 tys. migrantów z krajów azjatyckich". Ocenił, że w świetle tych liczb kwestia relokacji “1800 czy 1900 migrantów”, o których mówi Unia Europejska, “to absurdalny problem”. - PiS robi z ludzi idiotów - stwierdził. Neumann zapowiedział, że KO wstrzyma się od głosowania, gdy w Sejmie pojawi się projekt referendum w sprawie imigrantów. - Nie będziemy głosowali w sprawie hucpy Kaczyńskiego - zadeklarował polityk.

