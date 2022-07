Szwajcaria odmówiła leczenia ukraińskich cywilów i żołnierzy

O pomoc do szwajcarskiego rządu zwróciło się Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy przy NATO. Organ ten koordynuje ewakuacje medyczne z Ukrainy. Już w maju niektóre szwajcarskie lecznice zgłosiły gotowość do leczenia rannych, ale zgodę na to musiał wydać rząd. Sprawą zajął się Federalny Urząd Zdrowia Publicznego i Federalny Departament Spraw Zagranicznych - po trzech tygodniach prowadzonego postępowania zapadła decyzja odmowna.