Szmydt chciał znać dokumenty sędziów? Kwiatkowski ujawnił

- Pomysłodawcami byli pan sędzia Maciej Nawacki, wspierał go pan sędzia Dariusz Drajewicz i dyrektor wydziału prawnego sędzia Tomasz Sz. To ten ostatni, mimo wcześniejszej negatywnej opinii zewnętrznej w tej sprawie, wydał pozytywną ocenę dla tego pomysłu. Zgodnie z projektem, komisja miała zyskać w ramach kontroli dostęp do dokumentów, systemów informatycznych, dokumentów elektronicznych w każdym sądzie w Polsce, także w sądzie wojskowym - oświadczył senator KO.