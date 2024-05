Kobieta utknęła w samochodzie pod wodą. Uwolnił ją świadek zdarzenia

- Do najtrudniejszej sytuacji doszło przy ulicy Pod Trzema Mostami. Dostaliśmy zgłoszenie, że jedna z osób uwięziona jest w aucie, które zostało zalane przez wodę. Po dotarciu na miejsce zdarzenia jeden ze świadków dopłynął do tego samochodu i uwolnił tę panią z tego auta. Trzymając się tego samochodu, czekali na pomoc. Po przybyciu strażacy dopłynęli do tej osoby, wsparli ją. W międzyczasie zwodowano łódź, na którą podjęto poszkodowaną i wydostano ją na brzeg - przekazał młodszy brygadier Jarosław Łagutoczkin z Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie.