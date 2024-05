Gniezno sparaliżowane. Pilna decyzja prezydenta

- Do tej pory, do ok. godz. 15.00, odebraliśmy ponad 200 zgłoszeń. Do Gniezna zadysponowane zostały dodatkowe jednostki z powiatu gnieźnieńskiego, ale również z powiatu poznańskiego. Usuwanie skutków na pewno potrwa jeszcze wiele godzin, szczególnie że liczba zgłoszeń cały czas wzrasta - powiedziała PAP sekc. Kamila Kozłowska z Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie.