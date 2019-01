Szef ochrony sceny WOŚP w Gdańsku krył zaniedbania. Sprawa plakietki

Zarzuty składania fałszywych zeznań usłyszy szef ochrony sceny WOŚP w Gdańsku, na której zaatakował nożownik. Według prokuratury Stefan W. nie miał plakietki z napisem "Media", jak mówił zatrzymany mężczyzna.

- Doszło do próby wprowadzenia błąd ws. identyfikatora. Chodziło o ukrycie zaniechań i zaniedbań ws. bezpieczeństwa. Dariusz S. przekazał policjantom plakietkę. Jednak z analiz monitoringu i badań identyfikatora nie wskazują, aby Stefan W. miał go na scenie - wyjaśniła na przedpołudniowej konferencji prasowej Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

- Dariusz S. usłyszy trzy zarzuty: dwa będą dotyczyć składania fałszywych zeznań, a trzeci nakłaniania do takiego działania. W poniedziałek zostanie dowieziony do prokuratury - dodała Wawryniuk. Mężczyźnie grozi kara do ośmiu lat więzienia.